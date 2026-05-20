Oltre le barriere nessuno escluso | il grido del 2026 per un’inclusione reale tra scuola diritti e dignità umana

Da laprimapagina.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il motto della campagna è “Oltre le barriere, nessuno escluso”, e si focalizza sull’obiettivo di promuovere un’inclusione concreta tra scuola, diritti e dignità umana. Un rappresentante ha affermato che, mentre l’intelligenza artificiale permette di collegarsi globalmente, i diritti umani stanno subendo un passo indietro. La frase evidenzia un contrasto tra i progressi tecnologici e le sfide ancora presenti nel rispetto delle libertà fondamentali.

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“Nel 2026 siamo tutti collegati grazie all’intelligenza artificiale, ma sui diritti stiamo tornando indietro”. È partita da questa riflessione la diretta “Oltre le barriere, nessuno escluso”, condotta da Letizia Bonelli, che ha riunito docenti, avvocati, garanti dei diritti, rappresentanti del mondo associativo e testimoni diretti di percorsi di inclusione e disabilità. Un incontro intenso, umano, a tratti commovente, che ha acceso i riflettori su un tema ancora troppo spesso confinato ai margini del dibattito pubblico: quello dell’inclusione reale delle persone con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, nella scuola, nel lavoro e nella vita quotidiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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