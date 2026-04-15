Tutti Sulla GiostraNessuno escluso! Messina tra sport e inclusione sociale
A Messina, l’iniziativa “Tutti Sulla Giostra...Nessuno escluso!” mette in evidenza come lo sport venga utilizzato per promuovere l’inclusione sociale. L’evento coinvolge persone di diverse età e background, con l’obiettivo di abbattere le barriere e favorire l’integrazione. Si tratta di un progetto che mira a rafforzare il senso di comunità attraverso attività sportive accessibili a tutti, senza distinzioni.
Lo sport come strumento privilegiato per abbattere le barriere e costruire un reale welfare di comunità. È questo l'obiettivo di “Tutti Sulla Giostra. Nessuno escluso!”, l'evento promosso dal Comitato Territoriale di Messina del Centro Sportivo Italiano (CSI) APS, che si terrà Giovedì 16 Aprile.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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