May Days a Foiano che festa Oltre mille volontari arrivati da tutta la Toscana

A Foiano della Chiana si è svolta la tradizionale manifestazione dei May Days, con oltre mille volontari provenienti da tutta la Toscana. La giornata, caratterizzata da pioggia e freddo, ha visto la partecipazione attiva di persone impegnate in attività di formazione e collaborazione. La presenza numerosa ha coinvolto diverse associazioni e gruppi di volontariato che hanno preso parte all’evento, confermando l’interesse per le iniziative di solidarietà e impegno civico nella zona.

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