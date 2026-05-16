May Days a Foiano che festa Oltre mille volontari arrivati da tutta la Toscana

Da lanazione.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foiano della Chiana si è svolta la tradizionale manifestazione dei May Days, con oltre mille volontari provenienti da tutta la Toscana. La giornata, caratterizzata da pioggia e freddo, ha visto la partecipazione attiva di persone impegnate in attività di formazione e collaborazione. La presenza numerosa ha coinvolto diverse associazioni e gruppi di volontariato che hanno preso parte all’evento, confermando l’interesse per le iniziative di solidarietà e impegno civico nella zona.

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Foiano della Chiana (Arezzo), 16 maggio 2026 – È stata una grande festa di volontariato, formazione e comunità, nonostante il maltempo. Si avvia alla chiusura l’edizione 2026, la numero 19, del May Days, che si conclude il 17 maggio. La kermesse, con le divise arancioni degli oltre mille volontari arrivati da tutta la Toscana, è organizzata da Anpas Toscana a Foiano della Chiana. L’evento negli anni si è affermato come momento centrale di incontro, formazione e condivisione per le pubbliche assistenze, i volontari e i cittadini. Accanto alle attività tecniche, i May Days rappresentano un momento fondamentale per rafforzare la rete del volontariato e promuovere la cultura del soccorso e della prevenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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