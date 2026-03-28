Ex Caserma dei vigili del fuoco al via i lavori di ripristino e messa in sicurezza

Da anteprima24.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco situata in viale Giulio Douhet, a Caserta. L’intervento riguarda la struttura che, in precedenza, era ad uso militare e ora viene sottoposta a interventi di ripristino. L’intervento è stato annunciato ufficialmente e i lavori sono partiti di recente.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha preso ufficialmente il via l’intervento di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco di viale Giulio Douhet, a Caserta. L’operazione si è resa necessaria a seguito delle condizioni di grave degrado riscontrate nel sito, caratterizzato dalla presenza di ingenti quantitativi di rifiuti, anche potenzialmente pericolosi, e da una prolungata situazione di abbandono che ha favorito, nel tempo, accessi incontrollati e utilizzi impropri della struttura. I lavori prevedono, in particolare, la caratterizzazione, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente, nonché interventi di messa in sicurezza passiva dell’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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