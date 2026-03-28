Ex Caserma dei vigili del fuoco al via i lavori di ripristino e messa in sicurezza

Sono iniziati i lavori di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco situata in viale Giulio Douhet, a Caserta. L’intervento riguarda la struttura che, in precedenza, era ad uso militare e ora viene sottoposta a interventi di ripristino. L’intervento è stato annunciato ufficialmente e i lavori sono partiti di recente.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha preso ufficialmente il via l’intervento di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco di viale Giulio Douhet, a Caserta. L’operazione si è resa necessaria a seguito delle condizioni di grave degrado riscontrate nel sito, caratterizzato dalla presenza di ingenti quantitativi di rifiuti, anche potenzialmente pericolosi, e da una prolungata situazione di abbandono che ha favorito, nel tempo, accessi incontrollati e utilizzi impropri della struttura. I lavori prevedono, in particolare, la caratterizzazione, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente, nonché interventi di messa in sicurezza passiva dell’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ex Caserma dei vigili del fuoco, al via i lavori di ripristino e messa in sicurezza Articoli correlati Leggi anche: Nuova caserma dei vigili del fuoco a Cantù: gara aggiudicata, lavori al via nel 2027 Messa in sicurezza e ripristino dei marciapiedi in via Rasi Spinelli, l'avvio dei lavoriA partire da domani, martedì 20 gennaio, nelle vie Rasi Spinelli, nel tratto da via Fornaci fino al civico 91, e in via Fornaci, da via Rasi Spinelli... Pavia, passi avanti per il trasferimento della caserma dei Vigili del Fuoco Approfondimenti e contenuti su Ex Caserma dei vigili del fuoco al via... Temi più discussi: Ex caserma Perotti a Firenze, ecco il primo bando per la nuova Cittadella della sicurezza: fine lavori prevista nel 2030; Ex caserma Fantuzzi di Belluno; Pubblicata la gara per la riqualificazione della caserma Perotti; Senorbì, calcinacci dall’ex caserma in via Sicilia. Pannelli fotovoltaici precipitano da un tetto: danni ad alcune auto in sosta. Potenza, l’ex caserma dei Vigili del fuoco è un rudere senza tracce di futuroOggi è solo un vecchio edificio, abbandonato e cadente, ma questo stabile di rione San Rocco a Potenza, costruito negli anni ‘30, ospitava un tempo una struttura vitale e importante come la caserma ... lagazzettadelmezzogiorno.it Albenga, ex caserma Turinetto: intervento urgente per la messa in sicurezzaAlbenga, ex caserma Turinetto: intervento urgente per la messa in sicurezza, sono caduti calcinacci dal serbatoio pensile del complesso ... liguria.bizjournal.it La nuova caserma dei carabinieri di Sestri Levante si farà. E sorgerà nella zona dell’ospedale. Non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali rispetto al nuovo sito, ma a quanto si apprende, dopo un lungo iter fatto di incontri e sopralluoghi con le parti interess - facebook.com facebook