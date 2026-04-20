Vigili del fuoco stanno tenendo lezioni di sicurezza a studenti di diverse età, coinvolgendo circa 160 partecipanti. Le sessioni si svolgono con l’obiettivo di insegnare comportamenti corretti in caso di emergenza, attraverso incontri pratici e teorici. L’attività rientra in un percorso di formazione volto a sensibilizzare i giovani sulla prevenzione e sulla gestione delle situazioni di rischio.

GROSSETO Domiamo le fiamme, doniamo i cuori. Questo il motto che racchiude il significato profondo dell’operato dei vigili del fuoco, una missione fatta di operatività, in ogni situazione. Ma la missione non passa solo dall’azione ma anche attraverso la formazione, quindi fra i banchi di scuola. Attraverso il progetto ’Educazione Antincendio’ sono stati coinvolti 160 alunni dei complessi scolastici di Grosseto, Follonica, Orbetello e Arcidosso che hanno avuto l’opportunità di visitare la sede centrale dei Vigili del fuoco di Grosseto e i distaccamenti di Orbetello, Follonica e Arcidosso. La prefettura di Grosseto - in collaborazione con il...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigili del fuoco in cattedra. Sono 160 gli studenti coinvolti nelle lezioni di sicurezza

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