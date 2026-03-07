Le truppe Usa e le basi in Italia | Rimini non è più aeroporto militare

Con l’aumentare delle tensioni nel Medio Oriente, si è tornato a parlare delle basi militari italiane e del ruolo delle truppe statunitensi nel paese. Recentemente, Rimini ha smesso di funzionare come aeroporto militare, mentre si discute di eventuali operazioni e utilizzi delle strutture italiane da parte degli Stati Uniti. La questione ha assunto una rilevanza crescente tra le notizie di attualità.

Con l’escalation deIla guerra in Medio Oriente, l’eventuale uso delle basi militari italiane per le forze armate degli Stati Uniti è diventato uno dei temi centrali di questi giorni. La premier Giorgia Meloni ha spiegato che, per il momento, "il governo si attiene agli accordi bilaterali" secondo cui "ci sono delle autorizzazioni tecniche, quando si parla chiaramente di logistica e di cosiddette operazioni non cinetiche. Semplificando, operazioni di non bombardamento. Se poi arrivassero (dagli Stati Uniti) richieste di uso delle basi italiane per fare altro, la competenza sarebbe del governo decidere se concedere un nuovo utilizzo più esteso, ma io penso che in quel caso dovremmo decidere noi insieme al Parlamento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

