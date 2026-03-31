sigonella e non solo dove si trovano le principali basi militari usa in italia

In Italia sono presenti diverse basi militari statunitensi, tra cui quella di Sigonella. Recentemente, questa base è stata al centro di discussioni dopo che il governo italiano ha rifiutato l’uso dell’installazione per aerei bombardieri impiegati in operazioni contro l’Iran, senza aver richiesto l’autorizzazione ufficiale. La questione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra le autorità italiane e le forze militari straniere presenti sul territorio.

I presidi militari di Washington nel nostro Paese tornano sotto i riflettori dopo la decisione del governo Meloni di non concedere la struttura siciliana agli americani Sono diversi i presidi militari degli Stati Uniti presenti in Italia, a partire dalla base di Sigonella, tornata sotto i riflettori dopo il no da parte di Roma all’utilizzo per aerei bombardieri americani impegnati nel conflitto contro l’Iran, per cui non era stata richiesta l’autorizzazione. Di seguito una panoramica dei principali siti Usa. Soprannominata la “portaerei del Mediterraneo”, la base aeronavale vicino a Catania è strategica per le operazioni degli Usa e della Nato nel Mediterraneo, in Nord Africa e Medioriente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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