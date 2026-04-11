Olivia Rodrigo ha comunicato l’uscita del suo nuovo singolo intitolato “drop dead”, prevista per il 17 aprile. La cantante ha anche annunciato il prossimo album dal titolo “you seem pretty sad for a girl so in love”, che sarà disponibile a partire dal 12 giugno. Questa è la prima volta che si conoscono dettagli sulla sua nuova produzione musicale dopo un periodo di silenzio.

Olivia Rodrigo annuncia il singolo “drop dead”, in uscita il 17 aprile, e il nuovo album “you seem pretty sad for a girl so in love”, disponibile dal 12 giugno. Olivia Rodrigo è pronta a inaugurare una nuova era musicale. La cantautrice multiplatino e vincitrice di numerosi Grammy ha annunciato l’arrivo del suo nuovo singolo, “drop dead”, disponibile dal 17 aprile. Il brano anticipa il terzo album in studio, “you seem pretty sad for a girl so in love”, la cui uscita mondiale è fissata per il 12 giugno. L’album è già disponibile in pre?order e pre?save in formato digitale e fisico. Il progetto segna una nuova collaborazione tra Rodrigo e il produttore Daniel Nigro, già al suo fianco nei successi globali “Sour” e “Guts”, entrambi certificati e acclamati dalla critica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Olivia Rodrigo annuncia “drop dead”, il nuovo singolo

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OLIVIA RODRIGO ANNOUNCES NEW SONG “DROP DEAD” #or3

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Olivia Rodrigo è pronta a tornare con il suo attesissimo terzo album in studio: you seem pretty sad for a girl so in love, in uscita il 12 giugno 2026. Dopo il successo di SOUR e GUTS, la vincitrice di tre Grammy Awards apre un nuovo capitolo della sua carriera c - facebook.com facebook

La forza del disco risiede nella profondità emotiva con brani dove desiderio, paura e malinconia si intrecciano #OliviaRodrigo #youseemprettysadforagirlsoinlove x.com