robert smith aspetta il nuovo album di olivia rodrigo e anche noi

Robert Smith, frontman dei Cure, ha recentemente dichiarato di attendere con interesse il nuovo album di Olivia Rodrigo. I due si sono esibiti insieme a Glastonbury 2025, interpretando brani come “Friday I’m In Love” e “Just Like Heaven”. Smith ha anche manifestato più volte la propria ammirazione per la cantante statunitense.

Che Robert Smith apprezzi Olivia Rodrigo non è di certo una novità:i due si sono esibiti insieme a Glastonbury 2025 sulle note di Friday I’m In Love e Just Like Heaven, e in più occasioni in frontman dei Cure ha espresso la propria ammirazione nei confronti della collega. Di recente, il cantautore britannico ha trascorso del tempo in studio di registrazione con la popstar statunitense, che si sta preparando a pubblicare il suo terzo album, dopo il disco d’esordio Sour (2021) e Guts (2023). Che ci sia un duetto in vista nel prossimo LP? Il diretto interessato non si sbilancia ma, nella cover story di Vogue dedicata a Olivia, ha rinnovato la sua stima verso la voce di Vampire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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