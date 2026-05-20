Oh benissimo! E tu mi fai un preventivo fino a giugno | ecco come funzionava il sistema degli appalti al Comune

Nel Comune, il sistema degli appalti prevedeva accordi e preventivi che coprivano periodi fino a giugno, come confermato da alcune conversazioni tra operatori. Una delle frasi registrate includeva la richiesta di un preventivo fino a quella data, con un commento sulla prosecuzione degli accordi per il futuro. Un altro dialogo riguardava le restrizioni sui servizi nei cimiteri, suggerendo che non fosse più possibile intervenire in quel settore. Questi scambi mostrano come funzionavano le procedure di pianificazione e gestione delle commesse pubbliche.

“Oh, benissimo! E tu mi fai un preventivo fino a giugno. E già da ora io gli dico: “Giancarlo, pulisciti la bocca con Ecolog per tutto l’anno. se ne parla nel 2026. perché da luglio in avanti. ci arrestano a noi” (bisbiglia, ndr). “Per i cimiteri non possiamo più fare niente, va bene? Per cui di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assim TERMINA a viagem pela Transamazônica de YAMAHA TÉNÉRÉ 600 1988 - S12EP50

Sullo stesso argomento

L'asfalto truccato con la complicità dei tecnici: ecco come funzionava il 'Sistema Caroprese', nomi e appaltiNon si sarebbe trattato solo di una questione di risparmio sui materiali, ma di un effettivo e consolidato sistema per massimizzare i profitti...

Appalti truccati, dal “Sistema Caprio” al concorso vinto nel suo Comune: il caso CanelliTempo di lettura: 3 minutiC’è un altro nome, oltre a quello dell’ingegnere Matteo Iannotti, che emerge dall’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Caprio”...

ti stanno bene i capelli così oh grazie e tu sei raggiante grazie l’uomo più bello della corea, come sempre x.com