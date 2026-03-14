L' asfalto truccato con la complicità dei tecnici | ecco come funzionava il ' Sistema Caroprese' nomi e appalti
La Guardia di Finanza di San Severo e il Nucleo di Polizia Economico hanno scoperto un sistema illecito chiamato 'Sistema Caroprese', che coinvolgeva tecnici e appalti per modificare l’asfalto. Questa frode non riguardava solo il risparmio sui materiali, ma aveva l’obiettivo di aumentare i profitti, compromettendo però la sicurezza delle strade. Sono stati individuati i nomi e le modalità operative del sistema.
Non si sarebbe trattato solo di una questione di risparmio sui materiali, ma di un effettivo e consolidato sistema per massimizzare i profitti principalmente a discapito della sicurezza stradale: è quanto hanno scoperto la Guardia di Finanza di San Severo e il Nucleo di Polizia Economico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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