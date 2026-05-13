Un nuovo sviluppo riguarda l’inchiesta sul “Sistema Caprio”, che coinvolge anche un caso di appalti truccati nel Comune di Canelli. Oltre all’ingegnere Matteo Iannotti, un altro nome emerge dall’indagine, indicando un possibile collegamento tra le attività illecite e un concorso vinto nel medesimo Comune. L’indagine si concentra sulla presunta manipolazione di procedure pubbliche e sul coinvolgimento di diverse figure nella gestione di appalti e concorsi.

Tempo di lettura: 3 minuti C’è un altro nome, oltre a quello dell’ingegnere Matteo Iannotti, che emerge dall’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Caprio” e che oggi rischia di aprire un nuovo fronte politico e amministrativo nel Sannio. È quello di Giuseppe Canelli, tecnico e amministratore locale, finito dal 2022 nel registro degli indagati della Procura di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito della maxi indagine su presunti appalti pubblici truccati, corruzione, turbative d’asta e gestione illecita dei subappalti tra Casertano e Beneventano. Secondo gli inquirenti, attorno al “Sistema Caprio” si sarebbe consolidata una rete di imprenditori, tecnici e professionisti capace di influenzare gare e affidamenti pubblici.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Appalti truccati, dal “Sistema Caprio” al concorso vinto nel suo Comune: il caso Canelli

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