Stasera magnifico bacio della Luna a Giove disegneranno un quadrilatero con due stelle | a che ora vederlo in Italia

Stasera in Italia si potrà ammirare un evento astronomico speciale: la Luna e Giove si troveranno molto vicini nel cielo, creando un effetto visivo chiamato “bacio celeste”. Questa congiunzione sarà visibile in modo chiaro e naturale, senza bisogno di strumenti particolari. Intorno alle ore 21,30, il cielo si colorerà di una luce particolare, e in alcune zone si potrà anche disegnare un quadrilatero con due stelle vicine.

La sera del 22 aprile i cieli italiani saranno impreziositi dal un bellissimo bacio celeste tra la Luna e Giove. Il satellite naturale e il pianeta daranno vita a uno spettacolare quadrilatero celeste con due stelle nel cuore della costellazione dei Gemelli. A che ora e come vedere il fenomeno astronomico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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