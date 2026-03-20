Oggi 20 marzo splendido bacio della Luna a Venere | a che ora vederlo a occhio nudo dall'Italia

Il 20 marzo 2026 si potrà osservare dall’Italia un allineamento tra la Luna e Venere, noto come “bacio celeste”. Quella sera la Luna sarà in fase di falce crescente e Venere apparirà vicino a essa nel cielo serale. L’evento offrirà agli appassionati di astronomia l’opportunità di vederli a occhio nudo senza l’uso di strumenti. L’osservazione sarà possibile dopo il tramonto, in condizioni di cielo sereno.

La prima sera della primavera 2026 sarà impreziosita da un bellissimo bacio celeste tra la falce di Luna crescente e il "Pianeta dell'Amore" Venere. La congiunzione astrale sarà visibile a occhio nudo da tutta Italia poco dopo il tramonto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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