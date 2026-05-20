Un agricoltore è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in un campo di Offlaga. Mentre stava tagliando la legna con una sega circolare, la lama si è improvvisamente scontrata con il volto dell’uomo, provocandogli una ferita profonda e conficcandosi anche in testa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Offlaga (Brescia) 20 maggio 2026 - Tagliando la legna con la sega circolare e all'improvviso la lama gli squarcia il volto e gli si conficca in testa. È successo nella serata di mercoledì, 20 maggio, a Offlaga, nella cascina San Faustino. Il proprietario, titolare dell'azienda agricola, ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'infortunio si è verificato intorno alle 20. Stando alle prime, sommarie informazioni l'uomo, un 69enne, stava appunto tagliando la legna servendosi della sega quando per ragioni in corso di accertamento si è verificato il drammatico e incredibile incidente. Nonostante la lama... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Offlaga, si ferisce al volto con la sega circolare: grave un agricoltore

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