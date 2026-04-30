Infortunio nella falegnameria 60enne si ferisce alla mano con la sega circolare

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito in una falegnameria di Ancarano di Rivergaro, dove si trovava per lavorare. Durante l’uso di una sega circolare, si è accidentalmente tagliato alla mano, perdendo tre dita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno portato l’uomo in ospedale per le cure necessarie. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Si mozza tre dita con la sega circolare, sessantenne vittima di un infortunio in una falegnameria ad Ancarano di Rivergaro. In soccorso dell’uomo sono sopraggiunti i sanitari del 118 con l’auto infermieristica e con un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure. Dopo le prime cure è stato.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Infortunio in falegnameria. Si taglia la mano mentre lavora. Grave un uomo di 45 anniGrave incidente sul lavoro nella mattinata di ieri all’interno di una falegnameria in via San Giulio. Felino, si ferisce alla mano con un coltello: 22enne al Pronto soccorsoMomenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Felino, dove un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito alla mano con un coltello.