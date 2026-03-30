Guerrieri 2 si farà Alessandro Gassmann annuncia la seconda stagione | le nuove puntate in onda nel 2027
La produzione della seconda stagione di Guerrieri è stata confermata e le riprese si svolgeranno tra settembre e ottobre a Bari. L’attore e regista Alessandro Gassmann sarà sul set per dirigere le nuove puntate, che andranno in onda nel 2027. La conferma della serie arriva da Gassmann stesso, che ha annunciato ufficialmente l’inizio delle lavorazioni.
La seconda stagione di Guerrieri è già stata confermata. Alessandro Gassmann tornerà a Bari tra settembre e ottobre, quando inizieranno le riprese dei nuovi episodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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