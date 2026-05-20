Ocriculum straordinarie scoperte archeologiche | riemergono strada romana e fontana monumentale

Nel sito del Parco archeologico di Ocriculum, lungo la via Flaminia nel territorio di Terni, sono state rinvenute diverse strutture di epoca romana. Tra le scoperte più significative ci sono una strada romana e una fontana monumentale, entrambe riemersa dagli scavi recenti. Le indagini archeologiche continuano a portare alla luce elementi che testimoniano l’antico passato della città romana e le sue caratteristiche urbanistiche. I lavori di scavo sono ancora in corso e si concentrano su diversi punti del sito.

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