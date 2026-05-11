Una spedizione nel Nepal organizzata dal CAI Varese ha visto un cambio di attività, passando da un progetto agricolo a un intervento di soccorso di emergenza. Durante l'esplorazione nelle zone himalayane sono stati rinvenuti vari reperti archeologici, tra cui frammenti di ceramica e strumenti antichi. La missione ha coinvolto anche operazioni di assistenza a persone in difficoltà nella regione montuosa.

? Punti chiave Come si è trasformata una missione agricola in un soccorso d'emergenza?. Quali reperti archeologici sono stati scoperti durante la spedizione himalayana?. Chi ha raccontato l'incontro storico tra il CAI e il Dalai Lama?. Perché il disastro del lago glaciale ha cambiato i piani dei volontari?.? In Breve Incontro il 18 maggio con i soci Cassy, Gian e Yancen.. Ricostruzione sistemi idrici e supporto alla scuola locale nella Valle di Limi.. Documentazione di reperti archeologici per nuove ricerche scientifiche in Himalaya.. Testimonianza di Tona Sironi con immagini d'archivio e incontro col Dalai Lama.. Lunedì 18 maggio il CAI Varese organizzerà una serata dedicata alla Valle di Limi, un territorio remoto del Nepal che ha l’intervento diretto dei soci varesini per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nepal, la missione del CAI Varese: tra soccorso e scoperte archeologiche

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