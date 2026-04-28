Aree archeologiche gratis in Toscana via alle aperture straordinarie da maggio a ottobre | Scopriamo i tesori della regione

Da maggio a ottobre, le aree archeologiche della Toscana saranno aperte gratuitamente in occasioni straordinarie. Tra i siti coinvolti c’è anche il parco costiero di Baratti e Populonia, che partecipa alla iniziativa promossa dalla Regione e dal Ministero della Cultura, chiamata “Una domenica archeologica”. Queste aperture speciali permetteranno ai visitatori di scoprire gratuitamente i tesori storici della regione in giornate dedicate.

C'è anche il parco costiero di Baratti e Populonia tra le realtà che hanno aderito alla nuova iniziativa promossa dalla Regione in collaborazione con il ministero della Cultura, “Una domenica archeologica”. Si tratta di un progetto che punta a far tornare protagonista la bellezza del passato.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pasqua al museo gratis nei musei statali della Toscana e aperture straordinarie lunedì di Pasquetta Pasqua, musei gratis in Toscana e aperture straordinarieFIRENZE – La Pasqua rappresenta quest’anno un’occasione particolarmente favorevole per visitare il patrimonio culturale regionale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Un viaggio nel passato gratis: la 1° domenica del mese le aree archeologiche della Toscana aprono le porte; Apertura straordinaria aree archeologiche: gratis in 18 siti toscani da maggio a ottobre; Domenica 5 aprile 2026: musei gratis a Roma; 25 Aprile tra arte e storia: musei aperti (e gratis) in tutta la Toscana. Domenica Archeologica in Toscana: ingresso gratuito in 18 siti da maggio ad ottobreFar riscoprire le aree archeologiche della Toscana, approfittando della bella stagione: è l’obiettivo della Domenica Archeologica in Toscana. obiettivotre.com 'Domenica archeologica' in Toscana con ingresso gratis a 18 sitiIngresso gratuito per tutti la prima domenica del mese, da maggio a ottobre, in 18 aree e parchi archeologici distribuiti su tutto il territorio della Toscana. (ANSA) ... ansa.it Per questo 25 aprile, giorno festivo, musei e aree archeologiche visitabili con ingresso gratuito. Anche Pietrabbondante. Peccato che sia chiusa vergognosamente l'area! A giorni nuovo video verità! Restate collegati - facebook.com facebook