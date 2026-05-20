Oasis via libera ad Andy Burnham per l’utilizzo del brano Some Might Say nel nuovo video della campagna elettorale

Gli Oasis hanno approvato l’uso del brano “Some Might Say” nel nuovo video di una campagna elettorale. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla band, che hanno comunicato il via libera ufficiale. L’amministratore della campagna ha ringraziato gli Oasis per aver concesso il permesso di utilizzare la canzone. La decisione arriva dopo alcune trattative tra gli organizzatori e i rappresentanti della band. La campagna si prepara ora a diffondere il video con il brano scelto.

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