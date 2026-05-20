Oasis via libera ad Andy Burnham per l’utilizzo del brano Some Might Say nel nuovo video della campagna elettorale
Gli Oasis hanno approvato l’uso del brano “Some Might Say” nel nuovo video di una campagna elettorale. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla band, che hanno comunicato il via libera ufficiale. L’amministratore della campagna ha ringraziato gli Oasis per aver concesso il permesso di utilizzare la canzone. La decisione arriva dopo alcune trattative tra gli organizzatori e i rappresentanti della band. La campagna si prepara ora a diffondere il video con il brano scelto.
A quanto pare gli Oasis hanno dato il loro benestare ad Andy Burnham, concedendogli il permesso di utilizzare la loro canzone Some Might Say in un nuovo video per la campagna elettorale in vista delle elezioni suppletive Il video è stato pubblicato il 18 maggio sui canali social ufficiali del politico con il classico brano Britpop i n sottofondo mentre espone le sue ragioni per tornare a Westminster. Burnham ricopre la carica di sindaco della Grande Manchester dal 2017 ed è stato designato candidato laburista per le imminenti elezioni suppletive di Makerfield (secondo quanto riportato dalla BBC News), previste per il 18 giugno. Con questa mossa, il 56enne punta a tornare a Westminster c ome deputato e a sfidare l’attuale primo ministro Keir Starmer per la leadership del Partito Laburista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Sullo stesso argomento
Kanye West (di nuovo) nei guai: il rapper ha violato i diritti di autore per l’utilizzo non autorizzato di un campionamento nel brano “Hurricane”Continuano i guai per Kanye West: il rapper ha perso un processo per violazione del diritto d’autore a causa dell’uso di un campione non autorizzato...
No, Andy Burnham non proverà a riportare il Regno Unito nell’UEI cittadini britannici che speravano che Andy Burnham avrebbe riportato il Regno Unito nell’Unione Europea resteranno delusi: il politico ha...
Oasis, via libera ad Andy Burnham per l’utilizzo del brano Some Might Say nel nuovo video della campagna elettoraleA quanto pare gli Oasis hanno dato il loro benestare ad Andy Burnham, concedendogli ... msn.com
Via libera a Burnham, potrà candidarsi per un seggio in ParlamentoIl National Executive Committee del Partito Laburista britannico ha dato oggi il via libera, anticipando i tempi, alla candidatura del popolare sindaco di Manchester Andy Burnham al seggio di deputato ... quotidiano.net