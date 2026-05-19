Belve Crime Teresa Potenza racconta le violenze subite dal boss di Cerignola | Volevo lasciarlo lui mi mise la pistola in bocca

Nella puntata di questa sera di Belve Crime, trasmessa su Rai 2, Teresa Potenza rivela le violenze subite da un boss di Cerignola, raccontando di aver tentato di lasciarlo quando lui le avrebbe puntato una pistola in bocca. La testimonianza viene fatta nel corso di un'intervista condotta da Francesca Fagnani, che vedrà anche la partecipazione di Raffaele Sollecito. La puntata si concentra su vicende criminali e testimonianze di persone coinvolte.

Teresa Potenza si racconta a Francesca Fagnani nella puntata di Belve Crime in onda stasera su Rai 2 che vedrà tra i protagonisti anche Raffaele Sollecito. Teresa Potenza è la prima donna ad aver parlato della mafia foggiana, diventando testimone di giustizia. Nel corso dell'intervista ripercorre. 🔗 Leggi su Today.it

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