Teresa Potenza a Belve Crime | le violenze gli omicidi e la fuga dal boss mafioso

Nella nuova puntata di Belve Crime, condotta da Francesca Fagnani su Rai 2, viene presentata la testimonianza di una donna che descrive le sue esperienze di violenza, omicidi e una fuga legata a un boss mafioso. La puntata si concentra sulla narrazione di eventi che hanno segnato profondamente la vita della testimone, evidenziando situazioni di paura e omertà. La trasmissione si concentra sui dettagli di queste vicende e sulle conseguenze di un ambiente criminale.

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C’è la testimonianza di una vita segnata dalla paura, dalla violenza e dall’omertà nella nuova puntata di Belve Crime, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani in onda su Rai 2. Protagonista dell’intervista del 19 maggio è Teresa Potenza, la prima donna ad aver trovato il coraggio di denunciare la mafia foggiana, diventando testimone di giustizia e contribuendo in maniera decisiva alle indagini che hanno colpito il clan di Cerignola guidato dal boss Giuseppe Mastrangelo. Nel faccia a faccia con la Fagnani, la Potenza ha ripercorso gli anni trascorsi accanto a Mastrangelo, condannato a tre ergastoli per quattro omicidi anche grazie alle sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Teresa Potenza a Belve Crime: le violenze, gli omicidi e la fuga dal boss mafioso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Belve Crime, chi sono gli ospiti della prima puntata: arriva anche Elisa True CrimeOggi sono stati svelati gli ospiti della prima puntata di Belve Crime che andrà in onda martedì 5 maggio 2026 sui Rai 2, in prima serata. Belve Crime, torna dal 5 maggio lo spin off del format di Fagnani: le anticipazioni(Adnkronos) – Martedì 5 maggio torna Belve Crime, lo spin off del format ideato e condotto da Francesca Fagnani. Teresa Potenza, da moglie del boss di Cerignola a testimone di giustizia: Mi disse: ti sfregio o vuoi essere stuprata dai miei amici?Teresa Potenza, la prima testimone di giustizia a rompere il muro di omertà della Società Foggiana si racconta a Francesca Fagnani nella nuova puntata di Belve Crime, in ... leggo.it Teresa Potenza a Belve Crime: le violenze, gli omicidi e la fuga dal boss mafiosoLa storia di Teresa Potenza a Belve Crime: dalle violenze del boss Mastrangelo alla fuga che ha cambiato la sua vita ... dilei.it