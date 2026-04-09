Cosa si prova a osservare il mondo da lassù

Chi ha avuto l’opportunità di viaggiare nello spazio descrive un’esperienza unica, diversa da qualsiasi altra. Osservare la Terra dall’alto offre una prospettiva inedita, con immagini che restano impresse nella memoria. Questo tipo di viaggio, studiato e pianificato da anni, permette di vedere il pianeta senza confini visibili, con una chiarezza che cambia il modo di percepire il nostro ambiente.

Chi ha viaggiato nello Spazio racconta una sensazione mai provata prima: è studiata da tempo e detta “effetto veduta d’insieme” Se la maggior parte dei musei è fatta di stanze molto ampie e non di stretti corridoi, è per permettere a chi li visita di osservare le opere anche da lontano. Più grande è un dipinto, più distanza serve per ammirarlo nella sua interezza, di solito. E infatti diversi astronauti e cosmonauti che hanno avuto l’opportunità di vedere la Terra dallo Spazio hanno descritto questa esperienza come sbalorditiva sul piano percettivo. Ma hanno parlato anche di un effetto cognitivo e psicologico travolgente, difficile da rendere a parole, ma così comune tra loro da essere studiato da tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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