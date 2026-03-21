Il referendum del 2026 riguarda tre questioni principali: la separazione delle carriere dei magistrati, lo sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura e la creazione di un’alta corte. Si vota per decidere se approvare queste modifiche alla riforma della giustizia. La consultazione si svolge in Italia il 21 marzo 2026, coinvolgendo gli elettori chiamati a esprimersi su questi punti.

Roma, 21 marzo 2026 - Il referendum sulla giustizia si annuncia come un banco di prova per la politica e per la magistratura italiana. Sono sette gli articoli della Costituzione modificati dalla riforma della magistratura; tre, invece, i punti chiave su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi il 22 e 23 marzo con un referendum confermativo senza quorum: la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura - uno per i giudici e uno per i PM - e l’istituzione di un’Alta Corte Disciplinare. Vediamo, nel dettaglio, per cosa si vota esattamente. Il quesito referendario. Cosa cambierebbe con la riforma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Per cosa si vota al referendum 2026: separazione delle carriere, sdoppiamento del Csm e Alta corte. La riforma della Giustizia alla prova del nove

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