Nuovo stadio della Roma il presidente di municipio Umberti | Lavori partono a marzo 2027
Il progetto per il nuovo stadio della squadra di calcio ha subito un nuovo aggiornamento: i lavori sono previsti per iniziare a marzo 2027. La società ha richiesto l’attivazione della Conferenza decisoria, un passaggio amministrativo necessario per procedere con la realizzazione. Il presidente del V Municipio ha dichiarato che si punta a concludere l’iter entro luglio, con l’intenzione di proporre l’impianto come possibile sede del torneo internazionale di Euro 2032.
La Roma ha chiesto l’avvio della Conferenza decisoria per il nuovo stadio. Il presidente del V Municipio, Massimiliano Umberti: "Obiettivo chiudere entro luglio per candidarlo a Euro 2032". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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