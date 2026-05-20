Nuovo stadio della Roma il presidente di municipio Umberti | Lavori partono a marzo 2027

Il progetto per il nuovo stadio della squadra di calcio ha subito un nuovo aggiornamento: i lavori sono previsti per iniziare a marzo 2027. La società ha richiesto l’attivazione della Conferenza decisoria, un passaggio amministrativo necessario per procedere con la realizzazione. Il presidente del V Municipio ha dichiarato che si punta a concludere l’iter entro luglio, con l’intenzione di proporre l’impianto come possibile sede del torneo internazionale di Euro 2032.

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