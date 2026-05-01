Due attivisti, membri del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, sono stati deportati in Israele dopo aver partecipato a una missione umanitaria. Entrambi sono riconosciuti come figure di spicco nel movimento e sono stati coinvolti in attività di solidarietà legate alla Flotilla. La loro presenza e il successivo allontanamento sono stati oggetto di attenzione da parte delle autorità israeliane.

Sono due tra i volti più noti della missione umanitaria ed entrambi fanno parte del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla. Il brasiliano Thiago Ávila e il palestinese residente a Barcellona Saif Abukeshek non sono stati fatti sbarcare a Creta come gli altri 173 attivisti sequestrati nella notte tra mercoledì e giovedì sulle 22 imbarcazioni assaltate dalla Marina israeliana. Per loro è stata stabilità dalle autorità di Tel Aviv la deportazione nello Stato ebraico. “Saranno condotti in Israele per essere interrogati “, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri israeliano. Il governo accusa Abukeshek di “affiliazione a un’organizzazione terroristica ” e Ávila “di attività illegali “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Thiago Ávila e Saif Abukeshek: chi sono i due attivisti della Global Sumud Flotilla deportati in Israele

Notizie correlate

Fermati a Tunisi cinque attivisti della Global Sumud Flotilla: «Ma la missione continua»Cinque attivisti legati alla Global Sumud Flotilla sono stati fermati dalle autorità tunisine a Tunisi.

Global Sumud Flotilla, la Marina israeliana intercetta 22 navi vicino a Creta. “Arrestati 175 attivisti e portati in Israele”. Turchia e Spagna: “Atto di pirateria”Roma, 30 aprile 2026 - Nella notte la Marina israeliana ha intercettato decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta.