Domenica, il presidente cinese ha avuto uno scambio di commenti con il collega russo, in vista della visita ufficiale del leader russo a Pechino prevista per i prossimi giorni. La visita si svolgerà martedì e mercoledì, a pochi giorni dalla partenza dell’ex presidente degli Stati Uniti dalla Cina, dove aveva trascorso alcuni giorni. Nei giorni precedenti, il presidente cinese aveva incontrato anche l’ex presidente degli Stati Uniti, con cui aveva scambiato parole di apprezzamento.

Domenica, Xi Jinping e Vladimir Putin si sono scambiati una serie di “complimenti reciproci” in vista della visita del presidente russo a Pechino prevista martedì e mercoledì, a quattro giorni dalla partenza di Donald Trump dalla Cina. Il presidente cinese ha dichiarato che la cooperazione bilaterale tra Russia e la Repubblica Popolare si è “continuamente approfondita e consolidata”. Ha poi sottolineato come riportano i media nazionali, come quest’anno ricorra il trentesimo anniversario del partenariato strategico tra i due Paesi. L’intesa tra Xi Jinping e Putin preoccupa l’Occidente. Un articolo, pubblicato lunedì dal tabloid statale Global Times, afferma che i viaggi dei presidenti di USA e Russia dimostrano come Pechino stia “rapidamente emergendo come punto focale della diplomazia globale”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Xi Jinping si prepara ad accogliere Vladimir Putin in Cina, quattro giorni dopo aver ospitato Donald Trump

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Xi Jinping e Vladimir Putin conversam por videoconferência | AFP

Sullo stesso argomento

“La Cina si è rimessa in sesto”: così Xi Jinping si prepara al vertice con Donald TrumpNon è ancora cominciato ma molti commentatori prevedono che il vertice, atteso nei prossimo due giorni, tra Donald Trump e Xi Jinping, si concluderà...

Leggi anche: Cina, dopo Trump tocca a Putin volare a Pechino. Vertice con Xi Jinping il 19 e 20 maggio

Anche Vladimir Putin andrà a Pechino da Xi Jinping: il trionfo del modello cinese si sta imponendo in tutto il mondo x.com

La Russia ha appena testato un missile 'Satan'. Ecco il messaggio che Putin sta inviando a Trump e Xi reddit

Tutti alla corte di Xi. Dopo Trump, anche Putin vola in CinaDopo la visita di Donald Trump a Pechino, Vladimir Putin si prepara a incontrare Xi Jinping per rafforzare ulteriormente la partnership ... formiche.net

Cina, dopo Trump tocca a Putin volare a Pechino. Vertice con Xi Jinping il 19 e 20 maggioE dopo Donald Trump tocca Vladimir Putin volare in Cina. Il presidente russo effettuerà una visita ufficiale dal 19 al 20 maggio, secondo ... iltempo.it