Putin incontra Xi per rinsaldare l’asse tra Russia e Cina

Da tv2000.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la visita dell’ex presidente degli Stati Uniti, a Pechino arriva anche il presidente russo, che partecipa a una serie di incontri previsti per due giorni. L’obiettivo è rafforzare i legami tra i due paesi attraverso incontri ufficiali e discussioni di alto livello. La visita segue le recenti visite di altre figure internazionali e si svolge in un clima di continui scambi diplomatici tra Mosca e Pechino. La presenza di Putin a Pechino si inserisce in una serie di appuntamenti bilaterali programmati.

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Dopo la visita di Trump, a Pechino arriva anche Putin. Da domani, due giorni di colloqui per rinsaldare l’asse tra Russia e Cina. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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