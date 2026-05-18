Putin incontra Xi per rinsaldare l’asse tra Russia e Cina

Dopo la visita dell’ex presidente degli Stati Uniti, a Pechino arriva anche il presidente russo, che partecipa a una serie di incontri previsti per due giorni. L’obiettivo è rafforzare i legami tra i due paesi attraverso incontri ufficiali e discussioni di alto livello. La visita segue le recenti visite di altre figure internazionali e si svolge in un clima di continui scambi diplomatici tra Mosca e Pechino. La presenza di Putin a Pechino si inserisce in una serie di appuntamenti bilaterali programmati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui