Putin incontra Xi per rinsaldare l’asse tra Russia e Cina
Dopo la visita dell’ex presidente degli Stati Uniti, a Pechino arriva anche il presidente russo, che partecipa a una serie di incontri previsti per due giorni. L’obiettivo è rafforzare i legami tra i due paesi attraverso incontri ufficiali e discussioni di alto livello. La visita segue le recenti visite di altre figure internazionali e si svolge in un clima di continui scambi diplomatici tra Mosca e Pechino. La presenza di Putin a Pechino si inserisce in una serie di appuntamenti bilaterali programmati.
Dopo la visita di Trump, a Pechino arriva anche Putin. Da domani, due giorni di colloqui per rinsaldare l’asse tra Russia e Cina. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Putin incontra Xi per rinsaldare l'asse tra Russia e Cina
Sullo stesso argomento
Cina e Russia muovono le navi da guerra: a cosa puntano Xi e PutinCina e Russia stanno muovendo con sempre maggiore intensità le loro navi da guerra nell’Indo-Pacifico.
Prima Lavrov, poi Putin (dopo Trump): perché la Cina di Xi rafforza i legami con la RussiaTra i tanti ospiti ricevuti in questi giorni da Xi Jinping c’era anche un amico di vecchia data: Sergej Lavrov.
A meno di una settimana dalla visita di Donald #Trump a Pechino, Vladimir #Putin incontrerà #XiJinping il 19 e il 20 maggio. La visita del presidente russo è programmata in concomitanza con il 25° anniversario del Trattato di buon vicinato e cooperazione a facebook
Nei prossimi giorni anche Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, sarà a Pechino da Xi Jinping. Dopo Trump, dunque, anche il presidente russo si reca in Cina. Vero è che la cordiale intesa tra il dragone cinese e l'orso russo risulta operativa già d x.com
Quattro giorni dopo Trump, domani Xi riceve PutinRoma, 18 mag. (askanews) – Il presidente russo Vladimir Putin sarà da domani in Cina per una visita di Stato di due giorni che, nel giro di una settimana, riporta Pechino al centro della triangolazion ... askanews.it
Trump pronto a incontrare Xi a Pechino mentre la guerra e l'inflazione pesano sulla sua presidenza reddit
ll piano segreto tra Trump, Xi e Putin per ridisegnare i confini del mondoDietro lo storico incontro tra Stati Uniti e Cina spunta l'ombra del Cremlino. L'ipotesi di una nuova spartizione dello scacchiere mondiale. panorama.it