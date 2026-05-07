Napoli Enrico Fedele | Sarri già d’accordo come nuovo allenatore in caso di addio di Antonio Conte

A Napoli, si parla di un possibile cambio in panchina nel caso in cui l’attuale allenatore dovesse lasciare. Un ex calciatore ha dichiarato che un ex tecnico del club sarebbe già d’accordo nel prendere il suo posto. La situazione rimane aperta, ma si attendono sviluppi sul futuro della gestione tecnica della squadra. La società non ha ancora annunciato decisioni ufficiali in merito.

Il Napoli e Antonio Conte sembrano destinati a continuare insieme, ma prima sarà necessario chiarire diversi aspetti legati al futuro del progetto azzurro. L’allenatore salentino, infatti, avrebbe espresso la volontà di restare in Campania, chiedendo però alla società precise garanzie tecniche e programmatiche per costruire una squadra sempre più competitiva nelle prossime stagioni. Il presidente Aurelio De Laurentiis considera Conte il punto di riferimento ideale per il nuovo ciclo, ma tutto dipenderà dall’intesa finale tra le parti. Se dovessero emergere divergenze sulle strategie future, il club sarebbe pronto a valutare un’alternativa importante per la panchina del Napoli.🔗 Leggi su Dailynews24.it Notizie correlate Nuovo allenatore SSC Napoli, c’è già il sì di Sarri: spuntano i primi nomi per rinforzare la squadraIl destino della panchina azzurra potrebbe presto tingersi di nostalgia e suggestione. Leggi anche: Napoli, pista Sarri: «Primo contatto De Laurentiis in caso di addio Conte» Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Caso attacco Napoli, Gianfranco Coppola: Serve un sostituto di livello per Lukaku; Napoli, Fedele: Sarri se va via Conte: c'è già l'accordo; Napoli, accordo col nuovo allenatore: il successore di Antonio Conte; Futuro Conte, Fedele: Se va in Nazionale, il Napoli risolverebbe un problema. Napoli, Fedele: Sarri se va via Conte: c'è già l'accordoEnrico Fedele ha rilanciato il nome di Maurizio Sarri in caso di addio di Antonio Conte: 'Vedremo se avrò o meno ragione'. areanapoli.it Fedele: Conte confermato con poteri limitati. Grosso: niente Napoli, va alla FiorentinaEnrico Fedele, ex dirigente del Parma, ha parlato anche di calciomercato in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni. areanapoli.it Enrico Fedele, noto procuratore ed ex dirigente del Parma, attraverso Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua sul momento degli azzurri soffermandosi sull'attualità della squadra partenopea allenata da Conte e sull'esonero di Rudi Garcia, svelando un retroscena r - facebook.com facebook