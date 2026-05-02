A Bari, le famiglie che si prendono cura di persone affette da Alzheimer affrontano costi fino a 4.500 euro al mese, con spese complessive che possono raggiungere i 74.000 euro per un ricovero. La quota alberghiera, che copre i servizi di assistenza, resta interamente a carico delle famiglie. Questi dati sono stati evidenziati in un rapporto recente sulle spese legate alla gestione della malattia.

? Cosa scoprirai Come si arriva a pagare 74.000 euro per un ricovero?. Perché la quota alberghiera resta interamente a carico delle famiglie?. Chi deve affrontare il licenziamento per assistere un parente malato?. Dove si nasconde la carenza di posti letto nel Centro-Sud?.? In Breve Costi RSA raggiungono 74.000 euro per una permanenza media di 33 mesi.. Katia Pinto coordina la Federazione Alzheimer Italia per monitorare l'impatto economico.. Liste d'attesa per i posti letto arrivano fino a un intero anno.. Centro-Sud manifesta criticità superiori rispetto ad altre zone per i servizi.. A Bari, il costo medio per l’assistenza di un malato di Alzheimer raggiunge i 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alzheimer a Bari: costi fino a 4.500 euro al mese per le famiglie

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