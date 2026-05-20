In Puglia, sono stati nominati nuovi direttori delle Asl, con una decisione chiara: chi non rispetterà le tempistiche stabilite sarà licenziato. Le Regioni hanno deciso di opporsi al disegno di legge del governo, che mira a modificare l'organizzazione della sanità territoriale e della medicina generale. Contestualmente, la giunta regionale ha approvato un nuovo modello di gestione sanitaria, confermando la propria posizione rispetto alle proposte nazionali.

Mentre dalle Regioni arriva lo stop al disegno di legge del governo per rivoluzionare la sanità territoriale e la medicina generale, la giunta Decaro ha dato il via libera al nuovo modello di contratto che firmeranno nelle prossime ore i neo direttori generali delle Asl e che prevede il licenziamento in caso di sforamento nei bilanci. Andiamo con ordine. Ieri la commissione Salute della Conferenza delle Regioni, in audizione al Senato, ha di fatto bloccato il ddl “Riorganizzazione e potenziamento assistenza sanitaria”, di cui la riforma dei medici di famiglia è parte. «Ci saremo aspettati un coinvolgimento differente e preventivo, non ex post, su un provvedimento che per i contenuti e i temi trattati non avrebbe meritato un percorso legislativo d'urgenza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Nuovi direttori delle Asl in Puglia, chi sfora sarà licenziato. Regioni: stop al governo

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