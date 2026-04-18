Scatta il risiko delle nomine in Regione Puglia | al via i bandi per i nuovi direttori delle Agenzie

In Regione Puglia sono state avviate le procedure per la nomina dei nuovi direttori generali di alcune agenzie regionali. La Giunta ha approvato i bandi di selezione, dando il via ufficiale alle procedure amministrative. Si tratta di un momento che segna l'inizio dei rinnovi ai vertici di enti considerati fondamentali per la gestione del territorio. Le selezioni riguardano alcune tra le più rilevanti strutture operative della regione.

Si apre ufficialmente la stagione dei rinnovi ai vertici degli Enti della Regione Puglia. La Giunta regionale ha dato il via libera alle procedure amministrative per la selezione dei nuovi direttori generali di alcune tra le più pesanti ‘macchine operative’ del territorio: il percorso è avviato.🔗 Leggi su Baritoday.it

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