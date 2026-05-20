Nuove assunzioni e investimenti al via gli incentivi Irfis | parte la piattaforma online
Da giovedì 21 maggio alle 12 sarà disponibile online la piattaforma di Irfis FinSicilia dedicata alle domande per gli incentivi rivolti alle imprese che intendono realizzare nuovi investimenti e aumentare l’occupazione. La piattaforma consentirà alle aziende di presentare le richieste in modo digitale, facilitando l’accesso alle agevolazioni previste. Gli incentivi sono destinati alle imprese che vogliono avviare nuovi progetti di investimento e creare nuovi posti di lavoro. La procedura sarà aperta a partire dalla data indicata.
Sarà attiva da domani, giovedì 21 maggio, alle 12 la piattaforma online di Irfis FinSicilia dedicata alla presentazione delle domande per accedere agli incentivi destinati alle imprese che avviano nuovi investimenti creando posti di lavoro.La misura, prevista dall’articolo 2 della legge regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Revenue Search 54 - Discovering potential in AI start ups with asymmetric upside - Bittensor Chat
Sullo stesso argomento
Incentivi alle assunzioni in Sicilia: da domani, 7 maggio 2026, al via la piattaforma IrfisABBONATI A DAYITALIANEWS Apertura delle domande e modalità di accesso A partire da giovedì 7 maggio alle ore 12 sarà operativa la piattaforma online...
Assunzioni stabili, al via gli incentivi Irfis: contributi fino al 15% per le impreseDa domani, giovedì 7 maggio alle ore 12, sarà possibile presentare domanda per ottenere gli incentivi regionali destinati alle assunzioni a tempo...
Il piano d'investimenti guidato da Montesarchio potenzia i servizi per disabilità e povertà, garantendo continuità assistenziale e nuove assunzioni. #ValleCaudina #Sannio #Campania #Sanita x.com
Il tutto è stato annunciato in occasione della cerimonia del taglio del nastro di alcune delle nuove parti dello stabilimento Qui il servizio completo: https://www.noitv.it/2026/05/la-kedrion-guarda-al-futuro-150-milioni-di-investimenti-e-300-assunzioni-753606/ - Facebook facebook
La nuova piattaforma per le assunzioni in Sicilia attiva da domani: Sostegno alla nascita di nuove attivitàDa domani a mezzogiorno sarà attiva la nuova piattaforma online per le assunzioni di Irfis FinSicilia promossa dalla Regione Siciliana. meridionews.it
SETA chiude il 2025 in equilibrio: crescono passeggeri, assunzioni e investimenti greenL’assemblea dei soci di SETA, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico su gomma nelle province di Modena, Reggio Emilia e ... telenord.it