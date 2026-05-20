Nuove assunzioni e investimenti al via gli incentivi Irfis | parte la piattaforma online

Da agrigentonotizie.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 21 maggio alle 12 sarà disponibile online la piattaforma di Irfis FinSicilia dedicata alle domande per gli incentivi rivolti alle imprese che intendono realizzare nuovi investimenti e aumentare l’occupazione. La piattaforma consentirà alle aziende di presentare le richieste in modo digitale, facilitando l’accesso alle agevolazioni previste. Gli incentivi sono destinati alle imprese che vogliono avviare nuovi progetti di investimento e creare nuovi posti di lavoro. La procedura sarà aperta a partire dalla data indicata.

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Sarà attiva da domani, giovedì 21 maggio, alle 12 la piattaforma online di Irfis FinSicilia dedicata alla presentazione delle domande per accedere agli incentivi destinati alle imprese che avviano nuovi investimenti creando posti di lavoro.La misura, prevista dall’articolo 2 della legge regionale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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