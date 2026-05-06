Assunzioni stabili al via gli incentivi Irfis | contributi fino al 15% per le imprese

A partire da giovedì 7 maggio alle ore 12 si potrà presentare domanda per gli incentivi regionali destinati alle assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia. Questi incentivi, promossi dall'Irfis, prevedono contributi fino al 15% a favore delle imprese che intendono stabilizzare i propri lavoratori. La misura è rivolta alle aziende che desiderano effettuare assunzioni a tempo indeterminato nella regione.

Da domani, giovedì 7 maggio alle ore 12, sarà possibile presentare domanda per ottenere gli incentivi regionali destinati alle assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia. La misura, prevista dalla legge regionale di Stabilità, sarà gestita da Irfis FinSicilia per conto della Regione sicilia.La.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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