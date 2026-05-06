Da giovedì 7 maggio alle 12 sarà attiva una piattaforma online dedicata alla richiesta di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia. La nuova piattaforma, chiamata Irfis, consentirà alle aziende di presentare le domande a partire dalla data di apertura. Le modalità di accesso e le istruzioni per la procedura saranno disponibili sul sito dedicato. L’iniziativa riguarda le assunzioni nel territorio siciliano.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Apertura delle domande e modalità di accesso. A partire da giovedì 7 maggio alle ore 12 sarà operativa la piattaforma online dedicata alla richiesta di incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia. L’iniziativa, prevista dalla legge regionale di Stabilità, è gestita da Irfis FinSicilia Spa per conto della Regione. Per l’anno 2026, il sistema resterà disponibile fino alle ore 12 del 31 dicembre, salvo esaurimento anticipato delle risorse stanziate. Obiettivi e risorse disponibili. Il provvedimento punta a rafforzare la stabilità occupazionale e a rendere più competitivo il tessuto produttivo dell’isola. Sono incentivate sia le nuove assunzioni stabili sia la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Incentivi alle assunzioni in Sicilia: da domani, 7 maggio 2026, al via la piattaforma Irfis

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