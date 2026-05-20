Nuova vita per l' ex istituto Don Bosco | sarà la sede operativa della Messina Social City
L'ex istituto Don Bosco cambierà destinazione d'uso e ospiterà la sede operativa di Messina Social City. La struttura, che in passato ha avuto un'altra funzione, è stata assegnata a questa organizzazione per le sue attività. La decisione è stata ufficializzata nelle ultime settimane, e l'obiettivo è utilizzare l'edificio per scopi sociali e amministrativi legati alle iniziative della città. L'area si trova in una posizione strategica, facilmente accessibile e centrale rispetto al tessuto urbano.
Nuova locazione per l'ex istituto Don Bosco, che diventerà la sede operativa della Messina Social City. Questa mattina infatti è stato siglato l'accordo fra il comune e l'Arciodiocesi, un risultato rivendicato anche dal candidato sindaco di Sud chiama Nord Federico Basile. “Oggi abbiamo scritto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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L'affitto dell'Istituto Don Bosco, congelate le trattative con il ComuneE' saltata, al momento, la trattativa di affitto dell'istituto Don Bosco da parte del Comune.
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