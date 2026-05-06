L' affitto dell' Istituto Don Bosco congelate le trattative con il Comune

Le trattative tra il Comune e l'Istituto Don Bosco per l'affitto dell'edificio sono attualmente ferme. La decisione è arrivata dopo le dimissioni anticipate della giunta in carica, che avevano annunciato un accordo pochi giorni prima delle festività natalizie. Al momento non ci sono novità sui prossimi passi o sulla ripresa delle trattative.

E' saltata, al momento, la trattativa di affitto dell'istituto Don Bosco da parte del Comune. Le dimissioni anticipate della giunta Basile hanno fatto slittare la possibile intesa annunciata in pompa magna due giorni prima di Natale. In caso di un Basile bis comunque la nuova amministrazione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate La ricetta tra scuola e impresa. Da istituto a polo dell’innovazione. Don Gnocchi, il futuro è servitoUna nuova cucina “griffata” per il ristorante didattico della scuola e un nuovo percorso di formazione in “Global food & beverage efficiency manager”... A Lanciano torna il Festival della lettura con l'istituto comprensivo "Don Milani"Presentazione di libri, un concorso letterario e la mostra dei lavori degli alunni: tutto pronto per la quarta edizione del “Festival della lettura”...