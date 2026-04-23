Patentino digitale per gli studenti lombardi | via libera in commissione alla nuova proposta di legge

In Lombardia, una nuova proposta di legge riceve l’approvazione in commissione, con l’obiettivo di introdurre il “Patentino digitale” per gli studenti. La misura, presentata da un consigliere di Forza Italia, mira a promuovere un uso più responsabile e sicuro di internet tra i giovani. La proposta prevede l’istituzione di un attestato che certifichi la capacità degli studenti di navigare in rete in modo consapevole.

Promuovere un uso consapevole, responsabile e sicuro della rete tra i più giovani. È questo l’obiettivo del primo progetto di legge regionale per l’istituzione del cosiddetto “Patentino digitale”, presentato dal consigliere Giuseppe Licata (Forza Italia) e approvato in Commissione Cultura.Un.🔗 Leggi su Quicomo.it

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Approvato in Commissione il progetto di legge per il “Patentino Digitale” nelle scuole lombarde. - facebook.com facebook