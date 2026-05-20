Nuova questura vertice in Comune con il sottosegretario Molteni | Tema prioritario servono tempi celeri

Mercoledì il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni e il deputato Jacopo Morrone sono stati a Forlì per un incontro in Comune riguardante la nuova questura. Durante l’incontro, Molteni ha dichiarato che il tema è considerato prioritario e sono necessari tempi rapidi per portare avanti il progetto. La visita si inserisce in una serie di incontri istituzionali mirati a discutere lo sviluppo della struttura e le tempistiche di realizzazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui