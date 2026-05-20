Nuova questura vertice in Comune con il sottosegretario Molteni | Tema prioritario servono tempi celeri
Mercoledì il sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni e il deputato Jacopo Morrone sono stati a Forlì per un incontro in Comune riguardante la nuova questura. Durante l’incontro, Molteni ha dichiarato che il tema è considerato prioritario e sono necessari tempi rapidi per portare avanti il progetto. La visita si inserisce in una serie di incontri istituzionali mirati a discutere lo sviluppo della struttura e le tempistiche di realizzazione.
Tappa a Forlì mercoledì per il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni accompagnato dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Tra i temi affrontati nel corso di una riunione in Comune nella sala della Giunta quello della nuova questura di Forlì.All'incontro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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