Vertice in prefettura sugli scooter elettrici illegali | Comune assente c' è la volontà politica di affrontare il tema?

questa mattina si è svolto un vertice in prefettura dedicato agli scooter elettrici illegali, con la Consulta della Bicicletta che ha criticato l'assenza dell’amministrazione comunale. l’incontro ha affrontato il fenomeno in crescita dell’uso di veicoli non autorizzati e delle infrazioni nelle aree pedonali, sollevando dubbi sulla volontà politica di intervenire sul problema.

Scooter elettrici illegali, la Consulta della bicicletta scrive al prefetto: "Sono un pericolo costante, urgenti più controlli" PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Scooter elettrici illegali, la Consulta della bicicletta scrive al prefetto: "Sono un pericolo costante, urgenti più controlli" "Minc.. questo è uno sbirro": così il dirigente regionale e l'imprenditore mafioso scoprirono di essere pedinati . 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Scooter elettrici illegali, la Consulta della bicicletta scrive al prefetto: "Sono un pericolo costante, urgenti più controlli"L'organo consultivo istituito dal Comune chiede interventi interforze e postazioni fisse in alcuni punti della città. Barba (Avs–Radici in Comune) consegna a Costantini il piano per la mobilità urbana: “Serve volontà politica”Un documento dentro il quale è contenuta, in sostanza, l’idea su come dovrebbe essere organizzato il trasporto urbano e che chiede dunque venga... Contenuti e approfondimenti su Vertice in prefettura sugli scooter... Temi più discussi: Violenza di genere, vertice in prefettura a Terni per rafforzare la rete di tutela; A Foggia vertice in Prefettura su assalti a bancomat, 'grande attenzione'; Vertice in Prefettura a Trieste per la sicurezza sugli obiettivi sensibili; Sindaci in campo contro gli assalti ai bancomat: vertice in Prefettura, le ipotesi per contrastare le gang - FoggiaToday. Furti nelle aziende orafe, vertice in Prefettura ad Arezzo: controlli rafforzati e un tavolo di confronto stabile per il distrettoVertice per la sicurezza del mondo orafo. La riunione si è tenuta giovedì 12 marzo in Prefettura ad Arezzo. L'incontro, presieduto dal prefetto Clemente Di Nuzzo, ha visto la partecipazione dei vertic ... corrierediarezzo.it Monte Faito, vertice in prefettura sugli animali vagantiCani e cavalli randagi nella zona montana: istituzioni al lavoro ... msn.com la Repubblica. . Vertice a Palazzo Chigi per discutere della petroliera battente bandiera russa Arctic Metagaz, carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto che ieri è stata intercettata dopo giorni alla deriva vicino alle acque di Lampedusa - facebook.com facebook La Svizzera al vertice nucleare di #Parigi Il 10 marzo 2026 il #CF #AlbertRösti rappresenterà la Svizzera al 2° vertice sull’ #energianucleare. In agenda: ruolo dell’energia nucleare civile a fronte delle grandi sfide energetiche, climatiche e della sovranità. x.com