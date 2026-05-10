Verso le elezioni | il sottosegretario Molteni a Prato Pistoia e Cascina

Domani, il sottosegretario al ministero dell’interno in quota Lega sarà presente in Toscana, visitando diverse località tra Prato, Pistoia e Cascina. L’evento fa parte di un tour che coinvolge queste aree prima delle prossime elezioni. La visita include incontri e incontri pubblici, anche se i dettagli sugli appuntamenti non sono ancora stati comunicati.

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