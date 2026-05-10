Verso le elezioni | il sottosegretario Molteni a Prato Pistoia e Cascina
Domani, il sottosegretario al ministero dell’interno in quota Lega sarà presente in Toscana, visitando diverse località tra Prato, Pistoia e Cascina. L’evento fa parte di un tour che coinvolge queste aree prima delle prossime elezioni. La visita include incontri e incontri pubblici, anche se i dettagli sugli appuntamenti non sono ancora stati comunicati.
Fra gli appuntamenti incontrerà nella realtà pisana la candidata sindaca Donatella Legnaioli, militanti e simpatizzanti della Lega FIRENZE – Domani (11 maggio) Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’interno in quota Lega sarà in Toscana per alcuni appuntamenti. In particolare, alle 14, sarà a Prato all’hotel Datini. Successivamente, alle 15,30, si recherà a Pistoia, dove incontrerà i giornalisti all’hotel Villa Cappugi,Infine, alle 17,30, chiuderà a Cascina la sua giornata nella nostra regione, incontrando il candidato sindaco Donatella Legnaioli, militanti, simpatizzanti ed i media nella sede della Lega in Piazza dei Caduti. Roberta Metsola a Firenze: “L’Europa ha bisogno di nuova fiducia”.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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