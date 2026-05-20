Nuova pavimentazione in piazza del Popolo cantiere al via in settembre

Da pordenonetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da settembre, inizieranno i lavori per rinnovare la pavimentazione del parcheggio di piazza del Popolo. L’intervento prevede la rimozione della vecchia superficie e la posa di un nuovo strato di materiale. La durata stimata dei lavori non è stata ancora comunicata, ma si prevede che il cantiere interessi le aree di sosta e i percorsi pedonali circostanti. La riqualificazione mira a migliorare l’aspetto e la funzionalità dell’area di sosta pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Partiranno a settembre i lavori per il rifacimento della pavimentazione del parcheggio di piazza del Popolo. Un investimento di 2,5 milioni di euro che riguarderà la piazza, con la posa di nuovi sanpietrini, la rimodulazione dei parcheggi e la piantumazione di una siepe perimetrale e di due. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Apre il cantiere a San Francesco: nuova pavimentazione e abbattimento di un pino pericolosoIl 9 marzo l'affidamento dei lavori da via Braccia di San Francesco a via San Bonaventura.

Cava, iniziata la posa della nuova pavimentazione a Piazza San FrancescoSono iniziati in questi giorni i lavori di posa della nuova pavimentazione in Piazza San Francesco, a Cava de’ Tirreni.

nuova pavimentazione in piazzaPiazza Martiri, c'è ufficialmente una data: il cantiere parte il 25 maggioVia le auto, arriveranno alberi, vasche, fontane, nuova pavimentazione; il via dopo l'assegnazione dell'appalto ... novaratoday.it

Piazza del Popolo cambia volto: approvato il progetto da 2,5 milioniLa Giunta approva il progetto esecutivo finanziato dalla Regione. Previsti porfido, percorsi ciclopedonali e nuovi punti luce. nordest24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web