Nuova pavimentazione in piazza del Popolo cantiere al via in settembre
A partire da settembre, inizieranno i lavori per rinnovare la pavimentazione del parcheggio di piazza del Popolo. L’intervento prevede la rimozione della vecchia superficie e la posa di un nuovo strato di materiale. La durata stimata dei lavori non è stata ancora comunicata, ma si prevede che il cantiere interessi le aree di sosta e i percorsi pedonali circostanti. La riqualificazione mira a migliorare l’aspetto e la funzionalità dell’area di sosta pubblica.
Partiranno a settembre i lavori per il rifacimento della pavimentazione del parcheggio di piazza del Popolo. Un investimento di 2,5 milioni di euro che riguarderà la piazza, con la posa di nuovi sanpietrini, la rimodulazione dei parcheggi e la piantumazione di una siepe perimetrale e di due. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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