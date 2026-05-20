Nuova pavimentazione in piazza del Popolo cantiere al via in settembre

A partire da settembre, inizieranno i lavori per rinnovare la pavimentazione del parcheggio di piazza del Popolo. L’intervento prevede la rimozione della vecchia superficie e la posa di un nuovo strato di materiale. La durata stimata dei lavori non è stata ancora comunicata, ma si prevede che il cantiere interessi le aree di sosta e i percorsi pedonali circostanti. La riqualificazione mira a migliorare l’aspetto e la funzionalità dell’area di sosta pubblica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui