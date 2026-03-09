Oggi viene aperto il cantiere a San Francesco per la riqualificazione di via Braccia fino a via San Bonaventura. La ditta incaricata riceve l’affidamento dei lavori, che prevedono la rimozione di un pino pericoloso e la rifacitura della pavimentazione. Dopo l’allestimento del sito, si avvieranno ufficialmente i lavori di intervento.

Il 9 marzo l'affidamento dei lavori da via Braccia di San Francesco a via San Bonaventura. Divieti e modifiche alla viabilità: tutte le info Apre il cantiere per la riqualificazione di via Braccia di San Francesco fino a via San Bonaventura. Oggi, 9 marzo, è previsto l'affidamento dei lavori alla ditta e, il tempo necessario per l'allestimento, poi si potrà procedere con l'avvio dell'intervento. A partire dalla bonifica del manto stradale. “Un intervento necessario, urgente e particolarmente atteso dai residenti della zona - lo definisce la sindaca Chiara Frontini -. Siamo perfettamente a conoscenza dei numerosi disagi, ma l'iter è stato piuttosto articolato e complesso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Articoli correlati

Pavimentazione in selce fino a largo San Francesco, ok al prosieguo dei lavoriNel 2026, anche nel tratto di corso Canalchiaro che va da via San Giacomo a piazza San Francesco, lastre di selce e ciottoli prenderanno il posto...

Ponte San Giovanni, c'è il progetto per la riapertura e nuova pavimentazione del parcheggio di via Catanelli"Quali sono i tempi e le modalità di ripristino della pavimentazione del parcheggio di via Catanelli a Ponte San Giovanni, di proprietà...

Una raccolta di contenuti su San Francesco

Discussioni sull' argomento Apre il cantiere a San Francesco: nuova pavimentazione e abbattimento di un pino pericoloso; Velletri (RM): inaugurazione del cantiere per il recupero dell’ex convento di San Francesco; Al via la riqualificazione dell’ex convento di San Francesco di Velletri; Palermo, cambia volto piazza San Francesco Saverio: via al cantiere dal 9 marzo. Le foto.

Lavori a San Francesco. Il chiostro tra i cantieri strategici della città. Via al maxi interventoIl chiostro di San Francesco entra tra i grandi cantieri che trasformeranno Ascoli, affiancando la riqualificazione di piazza Arringo, già iniziata, e quella del Palazzo dei Capitani, che prenderà il ... ilrestodelcarlino.it

Radio Maria. . LIVEBasilica San Francesco - Ferrara In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook

San Francesco, chi è e che cosa può dirci oggi - Incontro con Padre Cesare Vaiani x.com