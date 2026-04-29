È stata presentata la maglia rosa dell’edizione numero 109 del Giro d’Italia, prevista per il 2026. La divisa presenta un dettaglio particolare nel colletto, dedicato agli 80 anni della Repubblica. Lo sponsor ufficiale dell’evento è “Io sono Friuli Venezia Giulia”, che compare sulla maglia. La manifestazione si svolgerà nel prossimo anno, con questa divisa come simbolo dell’edizione speciale.

Centonove anni di storia, orgoglio e passione. È stata svelata oggi, durante la presentazione della tappa finale di Roma del Giro d’Italia nella sala della Protomoteca al Campidoglio, la maglia rosa dell’edizione numero 109 (partenza venerdì 8 maggio in Bulgaria da Nessebar e arrivo nella Capitale il 31 maggio) che avrà un significato molto particolare. All’interno del colletto trova spazio infatti un’inserzione speciale dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana, con la scritta: “LO SPORT CHE UNISCE, L’ITALIA CHE ISPIRA” accompagnata dalla dicitura “1946-2026 – 80 ANNI – REPUBBLICA ITALIANA”. La maglia rosa (la prima, storica, fu indossata da Learco Guerra il 10 maggio 1931), è inoltre il risultato di una prestigiosa sinergia con partner che rappresentano l’eccellenza italiana nei rispettivi ambiti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro, svelata la Maglia rosa 2026 con la dedica agli 80 anni della Repubblica

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