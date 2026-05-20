L' Italia stringe sul nuovo nucleare parola ai Comuni sulle centrali

L'Italia ha annunciato un rinnovato interesse per il nucleare, inserendolo nella strategia energetica nazionale. Il governo ha avviato un processo di consultazione con i Comuni per discutere le proposte relative alla costruzione di nuove centrali nucleari. La decisione arriva dopo il completamento di studi di fattibilità e valutazioni tecniche, che hanno portato alla definizione di un piano di intervento. Le autorità locali sono chiamate a esprimersi sulle aree potenzialmente interessate dagli impianti.

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