L' Italia stringe sul nuovo nucleare parola ai Comuni sulle centrali
L'Italia ha annunciato un rinnovato interesse per il nucleare, inserendolo nella strategia energetica nazionale. Il governo ha avviato un processo di consultazione con i Comuni per discutere le proposte relative alla costruzione di nuove centrali nucleari. La decisione arriva dopo il completamento di studi di fattibilità e valutazioni tecniche, che hanno portato alla definizione di un piano di intervento. Le autorità locali sono chiamate a esprimersi sulle aree potenzialmente interessate dagli impianti.
Il nucleare torna ufficialmente al centro della strategia energetica italiana. Con il completamento del voto sugli emendamenti al disegno di legge del governo nelle Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera, l'esecutivo accelera su un dossier che per anni è rimasto confinato nel limbo politico e ideologico. Anche il ministero della Difesa dovrà, comunque, dire la sua sul ritorno del nucleare in Italia. Ieri mattina le due Commissioni hanno completato la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal governo e oggivoteranno il mandato ai quattro relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
l'ITALIA TRIPLICA il NUCLEARE, l'IRAN e la CRISI GLOBALE
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