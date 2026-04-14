Maxi operazione antidroga all’alba | coinvolta anche la provincia di Sondrio
Alle prime luci dell’alba di martedì 14 aprile, è stata avviata un’ampia operazione antidroga coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trento. La polizia ha eseguito 28 misure cautelari nell’ambito dell’indagine denominata “Daku”, coinvolgendo direttamente anche la provincia di Sondrio. L’operazione ha coinvolto diverse unità investigative e ha portato all’arresto di numerosi soggetti sospettati di traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Dalle prime ore di oggi, martedì 14 aprile, è scattata un’operazione antidroga su larga scala coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trento, con 28 misure cautelari eseguite dalla Polizia di Stato nell’ambito dell’indagine “Daku”, che ha interessato principalmente la provincia di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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La Provincia di Sondrio di martedì 14 aprile 2026 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Sondrio - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper/l - facebook.com facebook
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