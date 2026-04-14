Maxi operazione antidroga all’alba | coinvolta anche la provincia di Sondrio

Alle prime luci dell’alba di martedì 14 aprile, è stata avviata un’ampia operazione antidroga coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trento. La polizia ha eseguito 28 misure cautelari nell’ambito dell’indagine denominata “Daku”, coinvolgendo direttamente anche la provincia di Sondrio. L’operazione ha coinvolto diverse unità investigative e ha portato all’arresto di numerosi soggetti sospettati di traffico illecito di sostanze stupefacenti.