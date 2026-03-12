Un giovane africano, nato nel novembre del 1998, è morto recentemente, mentre studiava per una laurea magistrale. La vicenda ha attirato l’attenzione su presunti coinvolgimenti della Chiesa Ortodossa e di Putin in questa morte. La notizia ha fatto emergere altri casi di giovani africani deceduti in circostanze simili, suscitando un forte interesse pubblico e mediatico.

Abdoulaye Issaka Ismael era nato il 30 novembre 1998 e frequentava un corso di laurea magistrale presso l’Università statale russa del Turismo e dei Servizi, nella città di Cherkisovo, Regione di Mosca. È morto qualche giorno fa nel Donetsk, Ucraina orientale, con indosso una mimetica con le mostrine dell’esercito russo: «Apprendiamo con sgomento della sua morte» si legge nel necrologio pubblicato tre giorni fa dall’Associazione degli studenti nigerini nella Federazione russa (Aenr), che raccontano come il giovane nigerino sia stato «arruolato dalle Forze combattenti russe impegnate nell’operazione militare speciale in Ucraina». NON È DATO SAPERE come è stato coscritto questo ragazzo, se sia stato costretto, attirato con l’inganno o se si sia arruolato di sua iniziativa. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Troppi giovani africani morti per Putin, coinvolta anche la Chiesa Ortodossa

