Novità sul futuro di Bisseck | cambia l’agente ma il rinnovo non è a rischio

Novità sul futuro del centrocampista: l’atleta ha cambiato rappresentante, affidandosi a un nuovo agente. Nonostante questa modifica, la società di appartenenza garantisce che il rinnovo del contratto non è in discussione. La decisione di cambiare procuratore non ha influenzato le trattative in corso, e le parti continuano a lavorare senza intoppi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato dettagli sui tempi o sui termini del nuovo accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui