Novità sul futuro di Bisseck | cambia l’agente ma il rinnovo non è a rischio
Novità sul futuro del centrocampista: l’atleta ha cambiato rappresentante, affidandosi a un nuovo agente. Nonostante questa modifica, la società di appartenenza garantisce che il rinnovo del contratto non è in discussione. La decisione di cambiare procuratore non ha influenzato le trattative in corso, e le parti continuano a lavorare senza intoppi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato dettagli sui tempi o sui termini del nuovo accordo.
di Lorenzo Vezzaro Yann-Aurel Bisseck si affida a un nuovo procuratore, ma la linea societaria con i nerazzurri resta serena. Un cambio di scenario dietro le quinte ha fatto drizzare le antenne a molti addetti ai lavori nell’ambiente interista. Yann Bisseck ha infatti cambiato ufficialmente agente proprio nelle ultime ore. Il difensore centrale tedesco, attraverso il suo vecchio entourage, aveva già avviato da tempo i primi dialoghi con la dirigenza di viale della Liberazione per un prolungamento del contratto (attualmente in scadenza nel 2029), volto ad adeguare l’ingaggio come meritato premio per l’ottimo rendimento offerto nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com
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