Ultimissime Inter LIVE | contro il Cagliari assenti Bisseck e Lautaro novità sul rinnovo di Calha

Nella giornata odierna si sono registrate assenze importanti in casa nerazzurra per la sfida contro il Cagliari, con Bisseck e Lautaro che non sono stati convocati. Nel frattempo, si sono fatte avanti nuove informazioni riguardo al rinnovo contrattuale di Calha. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle ultime novità riguardanti la squadra.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 15 APRILE. Rinnovo Calhanoglu, la strategia dell’Inter tra le richieste dell’agente Stipic e le sirene turche del Galatasaray. Rinnovo Calhanoglu: il piano per il prolungamento fino al 2029: la dirigenza chiede un sacrificio sull’ingaggio attuale Inter Cagliari, la situazione ad Appiano Gentile e il piano di Chivu per tentare la fuga decisiva verso lo scudetto.🔗 Leggi su Internews24.com

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